Юрист перечислил особенности раздела ипотечной квартиры при разводе

Особенности раздела ипотечной квартиры при разводе перечислил в беседе с «Мослентой» юрист по семейному праву и семейным спорам, руководитель юридического центра Никита Андрушкевич.

«Если имущество разводящихся супругов обременено ипотекой, судебный процесс имеет дополнительные нюансы, так как к спору присоединяется выдавший кредит под залог квартиры банк», — заявил эксперт.

Права банка в такой ситуации не нарушаются, ведь квартира не выбывает из залога, поэтому разделить ее в большинстве случаев удается без проблем, уточнил Андрушкевич.

Если квартира была куплена в ипотеку до заключения брака, она будет принадлежать тому супругу, на которого оформлена в собственность, разделять ее не придется, продолжил юрист. Однако, если недвижимость купили до свадьбы, но ипотеку выплачивали после нее, супруг, на которого собственность не оформлена, имеет право требовать от второй стороны возмещения половины суммы, внесенной по кредиту, подчеркнул он.

Если квартира приобретена в ипотеку в период брака, есть три варианта ее раздела, отметил собеседник «Мосленты».

«Супруги гасят ипотеку полностью, после чего квартира делится в общем порядке. Квартиру можно поделить на доли, пропорционально вложенным в нее денежным средствам, либо супруги договариваются о том, что погасивший ипотеку забирает себе квартиру, а другому предоставляется компенсация», — описал Андрушкевич первый из них. Компенсация второму супругу может выплачиваться в порядке рассрочки или быть уменьшена за счет передачи ему другого имущества (например, автомобиля или земельного участка) в собственность, пояснил юрист.

Если супруги не могут досрочно погасить ипотеку, раздел квартиры невозможен без согласия банка, подчеркнул эксперт. В случаях, когда банк не дает такого согласия, супруги вправе только делить совершенные после развода платежи. Только после погашения кредита квартиру можно разделить пополам.

Один из самых привлекательных и популярных вариантов — договориться о продаже квартиры, чтобы авансовым платежом покупателя погасить остаток ипотечного долга, поделился Андрушкевич. «Такая продажа осуществляется с согласия банка. Как правило, денежные средства, которые остаются после погашения долга, распределяются на две банковские ячейки продавцов», — рассказал он.

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