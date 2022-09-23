Стали известны причины раздражения москвичей из-за приезжих

Основные причины раздражения москвичей из-за приезжих перечислил «Мосленте» фольклорист, кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России» Никита Петров.

«Есть один небольшой нюанс, из-за которого москвичей могут воспринимать, как людей не очень ласковых. Если нарушаются некие негласные правила культурного кода, например, столичные жители несколько раз объяснили что-то гостю, а он так и не понял, что и как ему нужно делать, у москвичей возникает тихое раздражение. Оно хорошо считывается по мимике, жестам, интонациям», — объяснил он.

Стало известно, что жители столицы, привыкшие жить в быстром ритме, не всегда понимают медлительность приезжих. Например, по словам собеседника «Мосленты», гости столицы могут стесняться зайти в ресторан или культурное учреждение, или же стоять перед эскалатором в страхе на него зайти, так как они никогда прежде не видели подобной конструкции.

Петров порекомендовал приезжим попытаться просто скопировать поведение москвичей, чтобы не вызывать лишних вопросов.

Ранее отношение горожан к мигрантам на севере столицы раскрыла жительница Бибирева. «У нас здесь живет много переселенцев, но никаких неудобств мы от этого не испытываем. Все с точностью до наоборот — вот они приехали, и в районе стало как-то чище», — призналась она.