Психотерапевт назвала главное различие женских и мужских измен

Женские и мужские измены сравнила в разговоре с «Мослентой» психотерапевт, кандидат наук и нейрокинезиолог Елена Ян. Она заявила, что женские измены чаще всего строятся на эмоциях и поэтому гораздо страшнее.

«У мужчин это часто связано с физиологией и инстинктами. Если женщина, например, полностью ушла в материнство, хозяйство, перестала быть для супруга привлекательным объектом для соблазнения, мужчина, возможно, пойдет доказывать свою "самцовую" природу на стороне», — объяснила она.

Женщина же может не находить в муже эмоций, поддержки, не испытывать удовольствие в беседе, совместном времяпрепровождении и в постели, уточнила эксперт. При этом у женщин сильнее развит эмоциональный интеллект — их часто затягивают отношения вне брака, тогда как мужчину секс на стороне может вообще никак не тронуть.

Ян рекомендует обсуждать тему измен сразу же — еще в начале отношений. Партнеры должны заранее обсудить их допустимость и возможные реакции. Она подчеркнула, что если человек сразу говорит, что отношения на стороне для него нормальны, то не нужно пытаться его изменить или думать, что это всего лишь слова.

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