Москвичи назвали необходимый для счастья размер заработка

Необходимым для счастья размером заработка россияне назвали около 190 тысяч рублей в месяц. Данные об этом приводит РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Отмечается, что желаемый уровень заработка вырос на пять процентов по сравнению с ноябрем 2021 года. Самую высокую цифру озвучили москвичи, им для удовлетворенности жизнью необходимо 230 тысяч рублей в месяц. На второе место попали жители Владивостока, желающие получать 205 тысяч. Тройку замыкает Ростов-на-Дону, там для счастья опрошенным необходимы 200 тысяч.

Самый маленький желаемый заработок назвали астраханцы — 150 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам в среднем нужно больше денег для счастья, чем женщинам — 216 тысяч против 166 тысяч. В возрасте от 35 до 44 лет у россиян наблюдается самые высокие запросы — люди в этой возрастной категории хотят получать 214 тысяч рублей в месяц.

Ранее москвичам назвали самые высокооплачиваемые сферы работы в столице.