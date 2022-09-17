Россияне определили размер заработка богатого человека

Больше четверти россиян (26 процентов) считают богатым человека с доходом больше, чем миллион рублей в месяц, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Еще 23 процента респондентов определили размер заработка «богача» в 300-500 тысяч рублей. Для 19 процентов богатство определяется доходом от 100 до 300 тысяч рублей, а для 11 процентов — от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

По мнению большинства участников исследования, богатый человек хранит большое денежное состояние на банковских счетах. Кроме того, среди главных атрибутов «богача» россияне отметили наличие собственного бизнеса и элитную недвижимость, дорогой автомобиль, помощника по хозяйству, брендовую одежду и обувь, ювелирные украшения, личного водителя и известность.

Ранее популярный певец Прохор Шаляпин рассказал, что его ежедневный заработок на сегодняшний день составляет 5000 рублей.