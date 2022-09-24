Раскрыты размеры гонораров высокооплачиваемых актеров

Размеры гонораров высокооплачиваемых актеров за один съемочный день раскрыла «Комсомольской правде» продюсер Алина Красная.

«Самый дорогой актер — Дмитрий Нагиев. Его съемочный день стоит один миллион 500 тысяч рублей. На втором месте по заработкам звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов. Он просит один миллион 200 тысяч рублей. Плюс либо артисту должны выделить на площадку двух ассистентов, либо он приезжает со своими помощниками, и их работу оплачивают кинопродюсеры», — сказала Красная.

Полмиллиона рублей за день, по словам продюсера, получают Александр Петров, Сергей Безруков, Данила Козловский, Константин Хабенский и Павел Прилучный.

При этом Евгения Миронова, Светлану Ходченкову и Ивана Янковского устраивают гонорары в размере от 300 до 400 тысяч рублей. 200 тысяч рублей платят Александру Домогарову, Михаилу Боярскому, Кристине Асмус, Екатерине Климовой и Марии Порошиной. За 150 тысяч рублей готовы сниматься Мирослава Карпович, Агата Муцениеце, Кирилл Нагиев и Юрий Борисов.

Ранее была раскрыта сумма гонорара Сергея Шнурова за концерт в Москве. По данным СМИ, за выступление в «Лужниках» 10 сентября артист получил около 120 миллионов рублей.