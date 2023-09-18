Доктор Мясников напомнил о риске развития рака в атипичных родинках

О риске перерождения невусов в раковые образования предупредил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист рассказал, что так называемые атипичные невусы — утолщенные родинки с неровным окрасом и неровными краями чаще перерождаются в раковые новообразования, чем обычные родинки.

При этом доктор подчеркнул, что раковые клетки могут появиться в родинке любого вида.

Доктор Мясников рассказал, что большое количество родинок на теле может быть фактором риска для развития меланомы.