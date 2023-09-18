02:35, 18 сентября 2023
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Доктор Мясников напомнил о риске развития рака в атипичных родинках
Врач Мясников предупредил о риске перерождения невусов в раковые образования.
Фото: Elnur / Фотобанк Лори
О риске перерождения невусов в раковые образования предупредил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист рассказал, что так называемые атипичные невусы — утолщенные родинки с неровным окрасом и неровными краями чаще перерождаются в раковые новообразования, чем обычные родинки.
При этом доктор подчеркнул, что раковые клетки могут появиться в родинке любого вида.
Доктор Мясников рассказал, что большое количество родинок на теле может быть фактором риска для развития меланомы.