13:45, 09 июля 2023
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Россиянка пыталась пронести в самолет детский горшок на голове и попала на видео
Пассажирка пыталась пронести детский горшок на голове в самолет в аэропорту Внуково.
Фото: Unsplash
Пассажирка пыталась пронести туалетный горшок на голове в самолет в столичном аэропорту Внуково. Видео с места опубликовал Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, женщина хотела пронести детский горшок в салон самолета, однако сотрудники аэропорта отказали ей в этом, посчитав груз габаритным. Они предложил ей доплатить за багаж или оставить его в аэропорту.
В результате женщина решила надеть горшок на голову в качестве шляпы, чтобы пронести его в салон авиалайнера бесплатно, однако такой прием не сработал, и емкость пришлось оставить.
Ранее россиянка устроила дебош на борту рейса Стамбул — Москва и попала на видео.