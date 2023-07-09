Россиянка пыталась пронести в самолет детский горшок на голове и попала на видео

В результате женщина решила надеть горшок на голову в качестве шляпы, чтобы пронести его в салон авиалайнера бесплатно, однако такой прием не сработал, и емкость пришлось оставить.

Ранее россиянка устроила дебош на борту рейса Стамбул — Москва и попала на видео.