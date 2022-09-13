Стала известна реакция столичных шеф-поваров на визит ресторанного критика

О типичной реакции столичных шеф-поваров на визит ресторанного критика рассказал «Мосленте» эксперт Михаил Костин. Он отметил, что во времена его визитов сотрудники часто теряются, пугаются и начинают нервничать.

«В большинстве случае меня узнают с порога. После того, как я попробовал еду, ко мне часто подходят шеф-повара или управляющий, чтобы получить обратную связь», — сказал критик, добавив, что его работа заключается лишь в высказывании своего мнения и не преследует цели «опустить» какой-либо ресторан и его сотрудников.

При этом Костин уточнил, что всегда оплачивает свой счет и отказывается от персональных скидок. По его словам, разовое посещение ресторана обходится ему в 6-8 тысяч рублей, а в месяц он старается посещать до 20 заведений.

«Иногда я могу себе позволить какие-то жесткие высказывания. Отлично понимаю, что подобные вещи легко могут задеть владельцев или поваров. Однако, я никогда не сталкивался с угрозами или оскорблениями в мой адрес. Были обиды, но это довольно редко», — поделился собеседник «Мосленты».

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