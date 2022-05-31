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Реаниматолог перечислил симптомы инфаркта миокарда

Реаниматолог перечислил симптомы инфаркта миокарда
Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Симптомы инфаркта миокарда перечислил интернет-изданию NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

По словам медика, при некрозе части сердечной мышцы (инфаркте миокарда) боль может отдавать в другие места — руку, спину, нижнюю челюсть. Симптомом сердечного приступа может быть и боль за грудиной. «Будто что-то сдавило грудную клетку или что-то тяжелое на нее положили», — объяснил врач.

Гапонов добавил, что нередким спутником инфаркта миокарда становится внезапно возникающий страх смерти. «При появлении таких ощущений необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить себе максимальный комфорт», — порекомендовал он.

Реаниматолог отметил, что, если человек не испытывал подобных ощущений ранее, ему необходимо обратиться за скорой медпомощью. «Если больной страдает стенокардией, для него такой болевой синдром может быть привычен, и тогда, скорее всего, лекарства для купирования болей у него всегда при себе», — сказал Гапонов.

Ранее об опасности боли за грудиной предупредила врач и телеведущая Елена Малышева. Она перечислила порядок действий при возникновении неприятного симптома.

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