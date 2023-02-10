Люди
09:47, 10 февраля 2023
1 мин.

В московском детском саду ребенок захлебнулся рвотой и умер

В московском детском саду ребенок захлебнулся рвотой и умер
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В одном из детских садов Москвы умер трехлетний ребенок. По данным РЕН ТВ, ЧП произошло днем в четверг, 9 февраля. По предварительным данным, смерть мальчика наступила от асфиксии.

По предварительной версии, ребенок мог захлебнуться рвотой. Кроме погибшего, в семье воспитывается еще трое детей — все они ходили в одно учебное заведение, где совмещены школа и детский сад.

«После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось», — сообщила директор школы № 2123 Татьяна Архипова.

Руководитель учреждения добавила, что ранее никаких жалоб на самочувствие у ребенка не было, в течение всего тихого часа в группе находилась воспитательница, она никуда не отлучалась.

Ранее сообщалось, что 11-летний ученик школы в подмосковном Королеве умер во время занятия в футбольной секции. На место вызвали медиков, однако им не удалось реанимировать школьника.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.