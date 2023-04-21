В Москве рецидивист забил отца молотком после ссоры

23-летний ранее судимый мужчина нанес несколько ударов молотком отцу по голове на юго-востоке столицы, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, конфликт между отцом и сыном произошел на Ферганской улице, после чего молодой человек нанес 41-летнему мужчине несколько ударов по голове и сбежал. Пострадавшего отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее, в сентябре прошлого года, житель Подмосковья зарезал отца в его день рождения и покончил с собой.