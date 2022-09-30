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01:18, 30 сентября 2022
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Регина Дубовицкая раскрыла личный способ сбросить вес

Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая
Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Globallookpress.com

Личный способ сбросить вес раскрыла в разговоре с «Антенной-Телесемь» руководитель и бессменная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая. Раз в год на протяжении 20 лет она прибегает к помощи конкретного метода.

«Утром — кофе без сахара, в течение дня пью кефир и съедаю вареное яйцо, вечером — фрукты. Первые дни хочется есть, потом легче. За две недели такого питания сбрасываю четыре килограмма», — поделилась телезвезда.

Дубовицкая подчеркнула, что лично она таких ограничений никому не советует. Но тем, кто решится, порекомендовала для начала проконсультироваться с врачами.

Ведущая «Аншлага» рассказала, что в юности была стройной и не ограничивала себя в питании. С возрастом ей стало сложнее поддерживать фигуру в форме. Дубовицкая перепробовала множество диет, пока не нашла наиболее подходящий вариант.

Ранее Дубовицкая сообщила о финансовом положении после закрытия «Аншлага». По ее словам, хоть программу и сняли с эфира, руководство продолжает выплачивать коллективу деньги.

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