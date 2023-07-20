Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике

В ответ на вопрос подписчика о наличии спорта в ее жизни певица и телеведущая Регина Тодоренко в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) показала фигуру в купальнике и пожаловалась на набор веса.

«Спортом я сейчас не занимаюсь. Очень поправилась, не влезаю в приобретенную одежду. Вернусь домой — займусь своим телом», — написала Тодоренко в сторис.