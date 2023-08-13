Регина Тодоренко назвала главную проблему после родов

Главную проблему после родов назвала телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале. По ее словам, это недосып.

«Мне прямо необходимо собрать в кучу мысли, систематизировать работу, дописать книгу, начать запланированные проекты, сделать личный финансовый план на последние три месяца, а я просто не могу. Тело сигнализирует о необходимости отдыха», — поделилась звезда с подписчиками.

Тодоренко отметила, что много работает, несмотря на усталость. Она объяснила это высокими требованиями к себе. «Дошло до того, что все уходовые процедуры (окрашивание, маникюры, массажи) я ставлю в график в 6:30 или в 22:00», — отметила Тодоренко.

Ранее телеведущая раскрыла секрет счастливого брака.