Составлен рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков»

Рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков» составили по итогам исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Москвы 24». Москва и Подмосковье по количеству любителей поздно ложиться спать оказались на третьем месте.

На первом месте оказался Татарстан, здесь выявлено 58 процентов «сов». Рано вставать предпочитают 25 процентов местных жителей. Второе место занял Иркутск, с 47 процентами «сов». На территории столичного региона выявлено 45 процентов «сов» и 20 процентов «жаворонков».

Далее по списку идут Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с результатами, похожими на московские, Воронежский регион, Саратовская область, Приморский край и другие регионы.

Ранее влияние дефицита одного микроэлемента и двух витаминов в организме на сон раскрыла врач-невролог Татьяна Стецкая.