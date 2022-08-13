Составлен рейтинг самых востребованных среди россиян сфер деятельности

Рейтинг самых востребованных среди россиян сфер деятельности составлен сервисом «Работа.ру» в результате опроса. Участниками стали три тысячи совершеннолетних респондентов из всех регионов страны.

Большая часть опрошенных россиян — 18 процентов — хотели бы трудиться в сфере IT. На второй строчке по популярности с 15 процентами голосов оказались творческие профессии. 14 процентов респондентов выбрали производство и агропром. Авторы исследования отметили, что работодатели в этой отрасли привлекают совершенно разных специалистов, от маркетологов до биоинженеров, при этом предлагая хорошие зарплаты и дополнительные бонусы.

13 процентов россиян рассматривают сферу управления персоналом, 11 — образования и науки, по десять — туризма или гостиничного дела и транспорта или логистики. По девять процентов респондентов хотят реализоваться в сферах «культура» и «строительство», а еще восемь процентов опрошенных интересует ритейл и торговля.

Ранее были определены самые интересные профессии среди россиян. На первом месте оказались специалисты в категории «дизайнеры и художники».