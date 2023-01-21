Люди
15:58, 21 января 2023
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Москвичам дали рекомендации на фоне повышения атмосферного давления

Москвичам дали рекомендации на фоне повышения атмосферного давления
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рекомендации на фоне повышения атмосферного давления в Москве дала столичным жителям врач-терапевт Лариса Алексеева. В интервью «Вечерней Москве» врач уточнила, что такое явление может ухудшить состояние некоторых людей.

«Например, при высоком давлении некоторые люди чувствуют вялость, усталость, слабость, нехарактерные болевые реакции, головные или суставные боли, а также раздражение и плаксивость», — отметила она.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин, в свою очередь, отметил, что аномальное атмосферное давление может влиять на изменение эмоционального фона, вызывать сонливость или противоположную ей гиперактивность. При этом наиболее подвержены воздействую погоды, по его словам, люди с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые. В эти дни эксперт рекомендует по максимуму снизить нагрузку и раньше ложиться спать.

Нормализовать состояние в такую погоду, отмечает Кондрахин, помогут цитрусовые, которые способствуют улучшению кровообращения и настроения. А чай с мятой и шоколад помогут нормализовать уровень давления.

Ранее о резком скачке атмосферного давления предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик рассказал, что оно начнет расти уже к концу этой рабочей недели.

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