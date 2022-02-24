Учитель дал рекомендации по борьбе с эмоциональными потрясениями

Российский филолог, педагог, учитель русского языка и литературы из Москвы Сергей Волков на своей странице в Facebook дал россиянам рекомендации о том, как пережить сильные эмоциональные потрясения и побороть страх.

Он посоветовал больше двигаться и дышать. В стрессовый период также можно позволить себе некоторые странности. «Представьте, что вы дерево в бурю. Размахивайте ветвями. Издавайте звуки, какие издаются. Найдите опору в ногах. Почувствуйте их силу, упритесь в землю, а верхом тела полощитесь на ветру», — описывает упражнение он.

Также мужчина советует покривляться перед зеркалом в случае, если это поможет расслабиться. В первую очередь Волков рекомендует «не скукоживаться», так как это разрушительно для тела.

«С двухлетним ребенком ходила в бассейн. Пока как пришибленные. Не хочется двигаться», «Спасибо большое! Это важно», «Мне в голову пришли те же решения. Двигаться физически и жить», — прокомментировали юзеры.

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