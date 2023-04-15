Врачи дали рекомендации аллергикам в период цветения

Рекомендации аллергикам на фоне начала сезона цветения злаков, сорняков и деревьев дали врачи «Газете.Ru». Врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева отметила, что сезонную аллергию можно сдержать при помощи антигистаминных средств, аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) и при соблюдении бытовых мер безопасности.

Специалист пояснила, что иммунотерапия АСИТ представляет собой постепенный ввод аллергена в организм в нарастающей дозировке. Это позволяет иммунитету адаптироваться и со временем перестать реагировать на аллерген.

Помимо специальной терапии облегчить свое состояние в период цветения поможет соблюдение элементарных правил, например, стоит защитить себя от контакта с пыльцой. В этом помогут защитные маски и солнечные очки, закрывающие лицо. Кроме того, необходимо стирать одежду после выхода на улицу и чаще проводить влажную уборку в квартире.

Аллерголог и эксперт телеканала «Доктор» Ксения Рябова порекомендовала проветривать помещение через специальные приборы (системы бризеров, где воздух проходит через системы фильтрации). Также следует поддерживать влажность воздуха около 40-45 процентов.

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