Рестораторы объяснили нехватку иностранных спиртных напитков в России

Рестораторы объяснили факт нехватки иностранных спиртных напитков в России ростом цен, введенными ограничениями и логистическими проблемами. Их процитировало агентство РИА Новости.

Так, по словам управляющего партнера сети винных баров «Практика» Михаила Щербатых с импортным алкоголем дела обстоят критическим образом: зафиксирована нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание. В среднем цены на зарубежный алкоголь в ресторанах выросли на 20 процентов, сказал эксперт.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов уточнил, что цены на импортный алкоголь действительно резко выросли в марте текущего года, однако сейчас они начинают снижаться, хоть и не по всем позициям. «Цены на вино поднялись в два раза, но сейчас уже вернулись к прежним позициям. А вот стоимость крепкого алкоголя увеличилась на 30-50 процентов и не снижается», — рассказал он.

Миронов заявил, что нехватка заграничного спиртного на наших прилавках связана с логистическими проблемами, а также нововведенными ограничениями. «Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя. С европейским проблема больше логистического характера. С вином такая ситуация: какие-то поставщики не везут в Россию. Однако находятся другие поставщики, обходные пути и алкоголь в итоге к нам попадает», — объяснил он.

Управляющий партнер сети винных баров «Практика», директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов рассказал, что из-за нехватки импортной алкогольной продукции начал более активно сотрудничать с российскими виноделами.

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