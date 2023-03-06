Кинолог дал рекомендации при «ревнивом» поведении собаки к своему хозяину

Рекомендации при «ревнивом» поведении собаки, когда животное никого не подпускает к своему хозяину, дал в интервью «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что такое поведение может стать серьезной проблемой для людей на улице, но и для домочадцев.

«Если ваш питомец отпугивает от вас других людей и собак, важно обратить внимание на это поведение и корректировать его. Пресекайте любые попытки агрессивного поведения животного с самых первых их проявлений. Выбирайте методы корректировки в зависимости от причины такого поведения, подключайте профессионалов к проблеме», — предупреждает Голубев.

Причины такого поведения могут быть разными. По словам кинолога, в обыденных ситуациях, когда отсутствуют явные угрозы жизни или здоровью владельца, собака защищает не личность хозяина, а свой ресурс (человек — источник еды и комфорта) или собственную безопасность. При этом она может не только рычать или отталкивать «конкурента», но даже травмировать его.

Иногда агрессивное поведение провоцирует сам хозяин, запрещая молодой собаке знакомиться с другими людьми и соседскими собаками. Кинолог предупредил, что так владелец только закрепляет уверенность пса в том, что мир опасен и недружелюбен и необходимо обороняться.

«Не нужно бросаться защищать собаку всякий раз, когда она пугается чего-то или кого-то незнакомого, так вы тоже закрепляете негативный образ окружающего мира», — добавил он.

Голубев посоветовал пройти курс социализации собаки, в сложных случаях обратиться к инструктору-дрессировщику и ветеринарному врачу. В этом вопросе нужно действовать постепенно и главное — обезопасить остальных членов семьи.

«Собака должна понимать, что живет не одна. С первых дней ее появления в доме сделайте так, чтобы он получал внимание от всех членов семьи. Каждый из них должен знать, как правильно общаться с животным и не вступать с ним в конфликт», — сказал он.

Ранее Голубев назвал причины тремора, которые чаще всего встречаются у собак мелких пород.