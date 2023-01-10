Диетолог дала советы по налаживанию режима после каникул

Советы по налаживанию режима после каникул дала Роскачеству врач-диетолог Елена Соломатина.

«Никакие диеты не будут иметь смысла, если не соблюдать питьевой режим. Воду нужно пить медленно, не залпом — чтобы она проходила в клетки. Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны», — сказала специалист.

В рационе, по мнению Соломатиной, должны преобладать продукты, богатые клетчаткой: овощи и зелень. Сладкими фруктами увлекаться не стоит, подчеркнула она. Полезны и кисломолочные продукты. Пробиотики и бифидобактерии помогут восстановить микрофлору кишечника.

Немаловажно соблюдать режим сна и ложиться до полуночи. Самое подходящее время для засыпания — 22:00-23:00. Не стоит забывать о физической нагрузке. «В идеале нужно проходить 10 тысяч шагов в день, причем можно и в квартире. Интенсивная ходьба отлично помогает снижать вес», — уточнила диетолог.

Ранее косметолог перечислила способы восстановить кожу после новогодних излишеств. Она отметила, что в этот период у многих меняется рацион и режим дня, что может негативно сказаться на состоянии эпидермиса.