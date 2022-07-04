На 86-м году жизни умер один из режиссеров детского киножурнала «Ералаш» Юлий Файт, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит. По его словам, причиной смерти стал инфаркт.

«Как он жил, на ходу, его вообще действительно невозможно представить себе угасающим. Он даже несколько дней назад играл в теннис, просто не зная, что у него уже предынфарктное состояние. Это все произошло в течение нескольких, двух-трех дней... В пятницу вечером скорая забрала», — сказал киновед о смерти режиссера.

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