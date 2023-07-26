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08:37, 26 июля 2023
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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» умер в Москве

Режиссер Мамедов умер на приеме у врача в Москве.

Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» умер в Москве
Кадр: программа «Добрый вечер» / LRT plus / YouTube

Режиссер культового российского сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер в возрасте 71 года на приеме у врача в Москве, сообщает SHOT.

По данным канала, режиссер пришел в поликлинику в Рижском проезде вместе с женой. Там ему внезапно стало плохо — заболело сердце. На месте помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

При жизни Мамедов работал над съемками таких фильмом и сериалов, как «Паутина-1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей — 8. Карта смерти», «Такова жизнь», «Неистовый, яростный, бешеный…» и другими.

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