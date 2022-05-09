Режиссер фильма «Игла» назвал любимые места в столице

Любимые места в столице назвал режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов в беседе с интернет-изданием «Москвич Mag».

Знаменитый уроженец Алма-Аты, некоторое время проживавший в Москве, рассказал, где особенно любит гулять в этом городе. «Мой любимый район — Бульварное кольцо недалеко от станции метро "Тургеневская", я жил рядом несколько лет. А в каждую командировку непременно останавливаюсь на Пушкинской площади или по соседству», — поделился Нугманов.

Режиссер отметил, что в укромном закоулке Страстного бульвара спрятан небольшой тупиковый переулок, который ему особенно нравится. Именно в этом месте снят первый кадр «Иглы». «Немногие знают о нем, даже старожилы не все слышали», — сказал он.

Ранее известный режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов назвал лучшее место для общения с близкими по духу людьми.