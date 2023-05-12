10:38, 12 мая 2023
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Стали известны подробности о состоянии госпитализированного режиссера Панфилова
Состояние госпитализированного с инфарктом мозга режиссера Панфилова осложнила пневмония.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированного в Москве вдовца актрисы Инны Чуриковой, известного режиссера Глеба Панфилова стали известны Telegram-каналу «112».
На данный момент медики оценивают его состояние как тяжелое. При поступлении в больницу у 88-летнего пациента диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. На этом фоне у него появились осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии. Врачи продолжают лечение.
Ранее сообщалось, что Панфилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что режиссер разговаривал с ним по телефону.