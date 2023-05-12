Стали известны подробности о состоянии госпитализированного режиссера Панфилова

Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированного в Москве вдовца актрисы Инны Чуриковой, известного режиссера Глеба Панфилова стали известны Telegram-каналу «112».

На данный момент медики оценивают его состояние как тяжелое. При поступлении в больницу у 88-летнего пациента диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. На этом фоне у него появились осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии. Врачи продолжают лечение.

Ранее сообщалось, что Панфилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что режиссер разговаривал с ним по телефону.