Риелтор перечислила важные условия для одобрения ипотеки

Важным условием для одобрения ипотеки срок работы в одном месте назвала в беседе с «Мослентой» эксперт по инвестициям в недвижимость, риелтор Анастасия Некрасова.

«Для банка важна стабильная занятость заемщика. Требования к сроку различаются в зависимости от банка, но если вы работаете на одном месте не менее 2-3 лет, это повышает шансы на получение ипотеки», — пояснила она.

Очевидно, что для банков важен и доход заемщика. Рассчитывать на одобрение ипотеки могут те, чей ежемесячный платеж не превысит 30-40 процентов от ежемесячного дохода.

По словам эксперта, при оформлении ипотеки необходимо рассчитать ежемесячный доход: сложить зарплату, подработку, деньги от сдачи квартиры в наем, учесть прочие источники. Затем вычесть из полученной суммы все ежемесячные расходы, например: прожиточный минимум на каждого члена семьи, затраты на аренду жилья и другие кредитные обязательства.

Некрасова призвала обратить внимание: если у вас есть открытые кредитные карты, при расчете платежеспособности из дохода клиента банк вычтет десять процентов от лимита кредитной карты, даже если она не используется.

«Хорошая кредитная история — еще один важный критерий для гарантированного получения ипотеки. Если вы никогда не пропускали платежи по кредитам, значит имеете высокий кредитный рейтинг. Можно рассчитывать на ипотеку с более выгодными условиями. К слову, кредитный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 999 баллов, а высокий начинается от 800 баллов», — пояснила специалист.

Кроме того, перед подачей заявки на ипотеку стоит оплатить долги по налогам, коммунальным платежам, штрафам и алиментам. Саму заявку важно правильно заполнить, а также предоставить все необходимые документы.

Ранее стало известно о росте спроса на ипотеку в Москве.