Врач рассказал о рисках лечения COVID-19 с помощью бани

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал о рисках лечения COVID-19 с помощью походов в баню.

«Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — объяснил врач и добавил, что при болезненном состоянии лучше воздержаться от походов в парную.

Специалист рассказал, что если человек уже перенес коронавирусную инфекцию, то можно постепенно возобновлять банные процедуры. При этом он отметил, что можно начать париться с 80 градусов, а затем медленно повышать температуру. «Главное — не геройствовать. Если вам станет нехорошо, лучше не рисковать и сразу выйти», — заключил эксперт.

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