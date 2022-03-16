Ученый оценил риски нового омикрон-штамма в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в интервью РИА Новости оценил риски распространения нового подвида штамма коронавируса, который называется омикрон-стелс.

По словам ученого, новая разновидность вряд ли сможет вызвать еще одну волну пандемии на территории нашей страны. «Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована — с помощью вакцинации или перенесенной ранее коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов», — объяснил Хафизов.

Он также отметил, что несмотря на распространение стелс-омикрона, уровень заболеваемости COVID-19 снижается.

Ранее стало известно о возвращении характерного симптома COVID-19 при стелс-омикроне.