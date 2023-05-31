Рита Дакота отпраздновала свадьбу в детском доме и опубликовала видео

Артистка и ее избранник Федор Белогай вместе со знакомыми отправились в детский дом в Тверской области. Чета оплатила ремонт учреждения и привезла воспитанникам велосипеды. Молодожены также провели время вместе с детьми и устроили пикник с угощениями.

«Это лучшее начало нашей семейной жизни. О большем празднике я и мечтать не могла», — поделилась впечатлениями от поездки Дакота.

Ранее Дакота и Белогай приехали на свадебную церемонию в спортивных костюмах Adidas и кроссовках. Молодожены заключили брак в МФЦ без торжественной части.