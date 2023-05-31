Рита Дакота отпраздновала свадьбу в детском доме и опубликовала видео
Певица Рита Дакота отметила свою свадьбу визитом в детский дом с подарками.
Благотворительным визитом в детский дом отметила свою свадьбу певица Рита Дакота. Видео из учреждения она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Артистка и ее избранник Федор Белогай вместе со знакомыми отправились в детский дом в Тверской области. Чета оплатила ремонт учреждения и привезла воспитанникам велосипеды. Молодожены также провели время вместе с детьми и устроили пикник с угощениями.
«Это лучшее начало нашей семейной жизни. О большем празднике я и мечтать не могла», — поделилась впечатлениями от поездки Дакота.
Ранее Дакота и Белогай приехали на свадебную церемонию в спортивных костюмах Adidas и кроссовках. Молодожены заключили брак в МФЦ без торжественной части.