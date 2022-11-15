32-летняя Тодоренко раскрыла ритуал ухода за кожей

Ритуал ухода за кожей лица раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Регина Тодоренко.

Знаменитость отметила, что еженедельно делает массаж лица. При этом в ежедневном режиме она пользуется несколькими бьюти-средствами: патчами под глаза, гидрогелевой маской и гиалуроновой сывороткой.

32-летняя Тодоренко также отметила, что пока не прибегала к инъекциям. Однако она не исключает, что воспользуется такими услугами косметологов в будущем.

Ранее были раскрыты главные угрозы для кожи в холодное время года. Это обезвоживание, которое провоцируют низкие температуры, их резкий перепад, когда мы заходим в тепло, сухость воздуха, и медленное отшелушивание ороговевших клеток, приводящее к накоплению кожного сала и воспалениям.