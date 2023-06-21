44-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка

Врачи приняли 14-е роды у 44-летней женщины в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает Минздрав Московской области. Россиянка родила здоровую девочку ростом 55 сантиметров и весом почти 4 килограмма.

Сейчас мать и ее ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее актриса Зепюр Брутян, жена актера Павла Прилучного, показала живот, надев короткий топ, через две недели после ее первых родов.