09:02, 21 июня 2023
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44-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
Врачи в Подмосковье приняли 14-е роды у 44-летней женщины.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Врачи приняли 14-е роды у 44-летней женщины в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает Минздрав Московской области. Россиянка родила здоровую девочку ростом 55 сантиметров и весом почти 4 килограмма.
Сейчас мать и ее ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее актриса Зепюр Брутян, жена актера Павла Прилучного, показала живот, надев короткий топ, через две недели после ее первых родов.