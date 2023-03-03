Москвичка назвала Абхазию родиной курортных романов

Родиной курортных романов назвала Абхазию на своей странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) переехавшая туда месяц назад москвичка Надежда Арабкина.

«Почти каждый абхазский мужчина держит в рукаве, как туза, свою историю соблазнения курортницы. Эти воспоминания греют их дождливыми зимними вечерами. А домашнее вино развязывает язык», — поделилась она.

Россиянка поделилась услышанной от местного жителя историей. Это произошло в конце 1980-х годов — автор истории вместе с другом пригласили в гости прогуливающихся по набережной Сухума двух русских девушек. Девушки выставили условие — не приставать. Когда парни согласились, от одного из них потребовали съесть землю в подкрепление клятвы.

«И он взял землю и в рот положил, я девушек отвлекаю, чтобы он землю выплюнул, а он не сообразил и проглотил», — поделился рассказчик.

Все закончилось невинными посиделками. Причем, съевший землю молодой человек рано ушел спать. А когда друг попытался вернуть его в компанию для попытки романтического продолжения вечера, то заявил: «Я землю ел, земля меня кормит, прости, брат, я не могу…».

По словам мужчины, на следующий год девушки приехали вновь, но землю уже никто не ел.

Ранее шансы на продолжение курортного романа оценила сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии и клинический психолог Елена Малахова.