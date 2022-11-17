Ольга Орлова объяснила решение родить в 45 лет

Решение родить в 45 лет объяснила на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Подписчица поинтересовалась у знаменитости, как она отважилась на позднюю беременность.

«Я встретила мужчину своей мечты. С ним мы поняли, что очень хотели бы родить ребенка. Я здоровая женщина, доктор мной доволен. Что еще нужно?» — написала Орлова.

Телеведущая отметила, что беременность была запланирована и они с мужем были настроены на успех. Сперва им пришлось пройти большое количество обследований.

Ранее беременная Ольга Орлова намекнула на пол ребенка. Многие пользователи сети, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, в комментариях поздравили Орлову с тем, что она ждет дочь.