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16:41, 17 ноября 2022
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Ольга Орлова объяснила решение родить в 45 лет

Ольга Орлова объяснила решение родить в 45 лет
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Решение родить в 45 лет объяснила на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Подписчица поинтересовалась у знаменитости, как она отважилась на позднюю беременность.

«Я встретила мужчину своей мечты. С ним мы поняли, что очень хотели бы родить ребенка. Я здоровая женщина, доктор мной доволен. Что еще нужно?» — написала Орлова.

Телеведущая отметила, что беременность была запланирована и они с мужем были настроены на успех. Сперва им пришлось пройти большое количество обследований.

Ранее беременная Ольга Орлова намекнула на пол ребенка. Многие пользователи сети, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, в комментариях поздравили Орлову с тем, что она ждет дочь.

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