Родившей в метро москвичке предложили дать пожизненный бесплатный проезд

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев предложил дать бесплатный пожизненный проезд в московском метро ребенку, родившемуся в среду на станции метро «Чистые пруды», а также его матери и девушке, помогавшей принимать роды. Об этом сообщает РИА Новости.

Гусев намерен обратиться руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой поддержать данную инициативу.

Депутат также поздравил женщину с рождением сына. Он подчеркнул, что в свою очередь отметит героиню-ординатора думской наградой.

Ранее стало известно, что жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды».

В апреле сообщалось, что в момент пожара в родильном доме клинической больницы №29 имени Баумана в родах находились четыре женщины.