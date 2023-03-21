Врач оценила опасность родов в машине

Опасность домашних и дорожных родов оценила в разговоре с «Подмосковье сегодня» заведующая роддомом больницы Долгопрудного Наталья Авилова. Она заявила, что ребенку лучше появиться на свет в роддоме.

«При любых родах возможны осложнения — например, неправильное предлежание плода, когда ребенок рождается не головкой вперед, сильное кровотечение. Новорожденный может захлебнуться околоплодными водами и не начать дышать самостоятельно», — предупредила врач.

В понедельник, 20 марта, Telegram-канал SHOT сообщил о таксисте, который принял роды у пассажирки в Раменском. Водитель оказался многодетным отцом, который помог появиться на свет девочке прямо в машине. Авилова прокомментировала эту ситуацию и назвала таксиста героем. «Оказал помощь, справился хорошо, ему большой респект», — заявила она.

Аналогичная ситуация произошла осенью 2022 года в Москве. Тогда водитель принял роды у пассажирки в автомобиле и довез ее с ребенком до ближайшего роддома.