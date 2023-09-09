06:36, 09 сентября 2023
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Роман Костомаров снимется в сериале «Киборг»
Фигурист Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг».
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг». Об этом РБК Life рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.
Известно, что в сериале примут участие потерявшие конечности люди с роботизированными протезами. Они расскажут, как справлялись с физически и психологически привыкали к новому телу.
«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь — это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни», — заявил заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов.
Ранее спортсмен Роман Костомаров записал видеообращение к поклонникам.