Роман Костомаров снимется в сериале «Киборг»

Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг». Об этом РБК Life рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Известно, что в сериале примут участие потерявшие конечности люди с роботизированными протезами. Они расскажут, как справлялись с физически и психологически привыкали к новому телу.

«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь — это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни», — заявил заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов.

Ранее спортсмен Роман Костомаров записал видеообращение к поклонникам.