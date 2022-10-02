Люди
16:35, 02 октября 2022
1 мин.

В Роскачестве дали рекомендации по выбору кнопочного телефона

В Роскачестве дали рекомендации по выбору кнопочного телефона
Фото: Egor Myznik / Unsplash

Рекомендации по выбору кнопочного телефона дал агентству «Прайм» глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Эксперт посоветовал в первую очередь учитывать личные потребности.

«Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать», — объяснил он.

Кроме того, специалист рекомендует изучить такие характеристики, как объем батареи, и выбрать аппарат с наибольшей автономностью, который может долго сохранять заряд.

Из основных плюсов таких моделей Бодров выделил съемный аккумулятор, который легко заменить, а также возможность взять с собой дополнительный аккумулятор. Помимо этого, преимуществами являются низкая цена устройства и его удобство для пользователей с плохим зрением.

Ранее телефонные мошенники придумали как отомстить не давшим себя обмануть россиянам. По словам эксперта, мстят злоумышленники тем, кто разыгрывает их по телефону или ругается с ними.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.