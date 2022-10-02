В Роскачестве дали рекомендации по выбору кнопочного телефона

Рекомендации по выбору кнопочного телефона дал агентству «Прайм» глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Эксперт посоветовал в первую очередь учитывать личные потребности.

«Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать», — объяснил он.

Кроме того, специалист рекомендует изучить такие характеристики, как объем батареи, и выбрать аппарат с наибольшей автономностью, который может долго сохранять заряд.

Из основных плюсов таких моделей Бодров выделил съемный аккумулятор, который легко заменить, а также возможность взять с собой дополнительный аккумулятор. Помимо этого, преимуществами являются низкая цена устройства и его удобство для пользователей с плохим зрением.

Ранее телефонные мошенники придумали как отомстить не давшим себя обмануть россиянам. По словам эксперта, мстят злоумышленники тем, кто разыгрывает их по телефону или ругается с ними.