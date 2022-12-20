Роспотребнадзор перечислил опасные последствия гриппа

Опасные последствия, которые может вызвать грипп, в беседе с «Известиями» перечислил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, самое распространенное из них — гриппозная пневмония.

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — отметил он.

Эксперт уточнил, что гриппу прежде всего подвержены дети в возрасте до пяти лет, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, сейчас в группе риска находятся и подростки, это вызвано их высокой социальной активностью.

Горелов отметил, что пока зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа.

Ранее методы защиты от гриппа перечислил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его словам, следует носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.