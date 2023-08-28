08:26, 28 августа 2023
1 мин.
Роспотребнадзор объяснил важность режима дня для школьника
Роспотребнадзор объяснил важность режима дня для школьника в преддверии осени.
Фото: Annie Spratt / Unsplash
Важность режима дня для школьника в преддверии осени объяснил Роспотребнадзор. Соблюдение режима сна и питания влияет на успехи в учебе.
«Новый учебный год — это всегда волнительно. Для ребенка процесс получения знаний — большая ответственность: от него ожидают хороших результатов и высоких оценок», — отметили в ведомстве.
Соблюдение режима дня помогает формировать позитивное отношения к учебе, увеличивает работоспособность и положительно влияет на рост и развитие ребенка, подчеркнули специалисты.
Ранее столичные психологи посоветовали родителям школьников больше разговаривать с детьми.