Роспотребнадзор объяснил важность режима дня для школьника

Важность режима дня для школьника в преддверии осени объяснил Роспотребнадзор. Соблюдение режима сна и питания влияет на успехи в учебе.

«Новый учебный год — это всегда волнительно. Для ребенка процесс получения знаний — большая ответственность: от него ожидают хороших результатов и высоких оценок», — отметили в ведомстве.

Соблюдение режима дня помогает формировать позитивное отношения к учебе, увеличивает работоспособность и положительно влияет на рост и развитие ребенка, подчеркнули специалисты.

Ранее столичные психологи посоветовали родителям школьников больше разговаривать с детьми.