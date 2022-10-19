Люди
18:01, 19 октября 2022
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Умер известный российский режиссер Кеосаян

Умер известный российский режиссер Кеосаян
Кадр: фильм «Криминальная звезда»

На 62-м году жизни умер известный по работе над фильмами «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Президент и его внучка» российский продюсер и кинорежиссер Давид Кеосаян, старший брат кинорежиссера Тиграна Кеосаяна. О его смерти в среду, 19 октября, сообщила журналист Маргарита Симоньян.

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. "Джана, нельзя узурпировать ветер!" — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует», — написала она.

Причину смерти Кеосаяна журналистка не назвала.

Ранее стало известно о смерти известного советского журналиста Олега Попцова. Он скончался в возрасте 88 лет.

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