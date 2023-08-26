Россиян предупредили об опасности резкого отказа от алкоголя

Об опасности резкого отказа от алкоголя россиян предупредил психиатр-нарколог Александр Захаров. В интервью «Подмосковье сегодня» врач объяснил, что выход из запоя без присмотра врачей может привести к смерти.

«Если абстиненцию не купируют в стационаре, происходят нарушения обмена веществ. Это может приводить к тахикардии, рвоте, отеку мозга и состояниям, приводящим к гибели человека», — пояснил Захаров.

По словам доктора, в группе риска находятся и те, кто употребляет алкоголь понемногу и непродолжительное время. Он пояснил, что существует запой продолжительностью несколько месяцев и псевдозапой, который может длиться всего пару дней.

«Эндогенный алкоголь вырабатывается организмом каждого здорового человека. Если начать злоупотреблять спиртным, производство внутреннего алкоголя снижается и в итоге прекращается. Соответственно, формируется зависимость, и внешние поступления начинают быть необходимыми для поддержания физиологических процессов», — добавил Захаров.

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