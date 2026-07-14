Россияне назвали самые популярные сценарии использования ИИ в быту

В преддверии Всемирного дня искусственного интеллекта, отмечаемого 16 июля, медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди интернет-пользователей о том, в каких бытовых задачах они готовы использовать ИИ-помощников.

Оказалось, что опыт взаимодействия с ИИ-сервисами есть у большинства опрошенных. Так, 45 процентов участников сообщили, что недавно начали пользоваться нейросетями, 30 процентов делают это постоянно, еще 14 процентов находятся в стадии экспериментов. Положительный опыт зафиксировали 89 процентов респондентов.

Самым популярным сценарием использования ИИ оказались информационные запросы: 40 процентов опрошенных готовы обращаться к нейросетям за объяснениями сложных тем простым языком. Еще 16 процентов видят пользу в обучении и освоении новых навыков, 14 процентов используют помощь в планировании дня, по 6 процентов — в покупках и поиске развлечений. 18 процентов воспринимают нейросети как универсальный инструмент.

При этом пользователи демонстрируют осознанный подход к границам делегирования. 39 процентов заявили, что не имеют предубеждений к ИИ при сохранении контроля и возможности перепроверить результат. 38 процентов считают ценными советы по финансам, инвестициям, юридическим вопросам и здоровью. 23 процента не готовы делегировать нейросетям общение с близкими и вопросы отношений.

Главным условием комфортного использования ИИ стала не скорость, а понятность и управляемость. 35 процентов респондентов отметили, что сервис должен предлагать варианты, а решение принимать человек. 33 процентам важно видеть источники и логические рассуждения. Простоту интерфейса ценят 12 процентов, возможность сохранять историю — 11 процентов, настройки приватности — 9 процентов.

Помимо этого, 44 процента опрошенных воспринимают нейросети как хороший инструмент, но не панацею. Например, 26 процентов надеются, что люди не растеряют навыков самостоятельности. 19 процентов относятся к ИИ позитивно, видя экономию времени на рутине. 11 процентов пока не нашли для себя реальной пользы.

Самым комфортным форматом взаимодействия оказалось универсальное приложение — так ответили 46 процентов участников. 31 процент предпочли бы несколько отдельных сервисов под разные задачи. Интеграция в привычные сервисы без отдельного бренда удобна для 13 процентов, размещение в уже знакомом приложении — для 10 процентов.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 3 по 13 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей по всей России, из которых 51 процент мужчин и 49 процентов женщин.