Россияне определили важность подарков в отношениях

Важность подарков в отношениях определили россияне в ходе опроса сервисом курьерской доставки nePochta. Результаты появились в распоряжении «Мосленты».

«И мужчины, и женщины в большинстве своем (97 процентов) убеждены, что вне зависимости от продолжительности отношений партнерам стоит оказывать друг другу знаки внимания. При этом большинство опрошенных женщин (74 процента) считают, что хотя бы периодически эти знаки внимания должны иметь физическое проявление, в то время как большая часть опрошенных мужчин (66 процентов) считают важнее моральный аспект», — говорится в пресс-релизе.

Каждая шестая девушка прямо говорит о своих желаниях, а практически две трети привыкли намекать. Чаще всего в списке подарков оказывались ювелирные изделия (49 процентов), айфон (44), иной смартфон (39 ), деньги (32), бытовая техника и электроника (24), одежда (19), поездка в путешествие (11). В то время как мужчин интересовали смартфон (34 процента), одежда (25), аксессуары для автомобиля (18), предметы для своих хобби (16), компьютерные игры (15) и деньги (12).

Три четверти женщин и 44 процента мужчин, состоящих в долгосрочных отношениях, отметили снижение количества знаков внимания со стороны партнера. Например, по 36 процентов респонденток признались, что возлюбленные дарят им подарки только на праздники или раз в несколько месяцев, каждая десятая получает сюрприз на день рождения, а 4 процента девушек не получает и этого, сообщили исследователи сервиса.

Ранее большинство москвичей посчитали правильным разделение счета на первом свидании. По итогам опроса выяснилось, что около 55 процентов москвичек и 69 процентов мужского населения столицы согласны оплатить ужин пополам независимо от того, кто был инициатором встречи.