Россияне поделились самыми теплыми воспоминаниями о лете

Лето для россиян – это не только время отпусков, но и воспоминания, к которым хочется возвращаться. Игры во дворе до позднего вечера, целый день на речке, каникулы у бабушки и поездки в лагерь – именно такие моменты из детства многие хотели бы пережить снова. К таким выводам по итогам совместного исследования пришли медиахолдинг Rambler&Co и «Самокат».

Самые теплые воспоминания о лете связаны с простыми моментами. Каждый пятый россиянин (21 процент) хотел бы снова провести целый день, купаясь в реке или озере. Еще по 19 процентов респондентов отметили, что мечтают вновь поиграть во дворе до позднего вечера или побывать в деревне у бабушки с дедушкой. 13 процентов хотели бы снова отправиться в летний лагерь и заводить новые знакомства, еще почти столько же (12 процентов) – повторить семейное путешествие. При этом 16 процентов признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше.

Главными ассоциациями с летним сезоном опрошенные россияне назвали отпуск (21 процент), поездки на море (18 процентов) и отдых на даче (17 процентов). Каждый десятый (10 процентов) связывает лето с пикниками и природой, столько же (10 процентов) – с закатами и рассветами. Долгие прогулки отмечают 9 процентов, а занятия спортом на свежем воздухе – 5 процентов. Остальные 10 процентов выбрали другие личные моменты.

Неотъемлемой частью летних воспоминаний остаются и сезонные вкусы. Главным гастрономическим символом лета россияне назвали ягоды – клубнику, малину и черешню: их выбрали 40 процентов участников исследования. На втором месте оказался арбуз (29 процентов). В топ попали также шашлык (8 процентов), мороженое (5 процентов) и свежая зелень (5 процентов).

Несмотря на все теплые ассоциации, связанные с летом, у этого сезона есть свои неудобства. Главными недостатками россияне называют сильную жару (23 процента) и насекомых (22 процента). Еще 17 процентов отмечают необходимость работать в этот период, 15 процентов – большое количество людей в местах отдыха, 6 процентов – пробки по дороге на природу, а 2 процента – сезонную аллергию. При этом 15 процентов респондентов признались, что любят лето таким, какое оно есть, и в сезоне–2026 им нравится абсолютно все.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июня по 2 июля 2026 года, в нем приняли участие 2030 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.