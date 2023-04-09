Россияне поспорили о стоимости жевательной резинки в советское время

О стоимости в советское время жевательной резинки поспорили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

«Жвачка из СССР. 50 копеек стоила мятная, клубничная и апельсиновая — по 60 копеек», — написал автор поста. Подписчики группы отметили, что такая жевательная резинка в виде пластинок была еще с кофейным вкусом.

«Я помню все по 50 копеек», «"Три порося" по 15 копеек продавались», «с олимпийской символикой 60 стоила», «Они все с любым вкусом стоили по 50 копеек», «За 10 рублей блок продавался», «Все стоили 50 копеек за пачку, а одна пластинка — 10 копеек», — вспомнили пользователи сети.

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