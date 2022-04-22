Россияне признались в готовности экономить на отдыхе и ряде покупок

В готовности экономить на отдыхе и ряде покупок признались россияне в опросе, проведенном «Почта банком». Данные исследования публикует РИА Новости.

По результатам опроса, 26 процентов респондентов при необходимости в первую очередь сократят свои траты на отдых и развлечения. Второе место (22 процента голосов) занял отказ от алкоголя. 18 процентов опрошенных россиян готовы снизить расходы на технику, 13 процентов — на одежду и обувь, восемь процентов — на услуги в сфере красоты. Только пять процентов опрошенных сообщили, что станут экономить на продуктах. Восемь процентов респондентов заявили, что не готовы экономить на чем-либо.

По данным исследования, 25 процентов его участников уже уменьшили свои траты на 20 и более процентов, 24 процента респондентов сократили расходы на 10-20 процентов. 40 процентов пока следят за развитием событий и не экономят на привычных вещах.

Агентвство сообщает, что в исследовании приняли участие около двух тысяч жителей разных регионов России в возрасте от 17 до 56 лет.

Ранее о личных способах экономии денег рассказал продюсер Иосиф Пригожин. Мужчина отметил, что привычка не тратить лишнего появилась у него довольно давно.