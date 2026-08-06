Россияне раскрыли отношение к совместному сну с домашними питомцами

Более половины российских респондентов разрешают домашним животным спать на своей кровати, говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлера «Самокат». Опрос проводился с 23 по 30 июля 2026 года среди более чем двух тысяч интернет-пользователей.

Самыми популярными питомцами остаются кошки, которые живут у 43 процентов опрошенных, тогда как собаки есть у 21 процента участников. Значительно реже россияне заводят рыбок, попугаев, грызунов и черепах. Для многих питомцы стали членами семьи, поэтому 53 процента респондентов всегда пускают их в постель, еще 16 процентов делают это периодически, а 27 процентов принципиально запрещают это. Остальные опрошенные отметили, что были бы не против такого совместного сна.

Владельцы стараются регулярно радовать животных лакомствами, игрушками, лежанками, одеждой и новыми маршрутами для прогулок. Данные «Самоката» подтверждают этот тренд, фиксируя рост продаж лакомств для взрослых собак на 96 процентов, а амуниции — почти в шесть раз в период с 1 января по 23 июля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Популярностью пользуется и повседневное питание: заказы сухого корма для кошек увеличились на 24 процента, а влажного — на 19 процентов.

Опрос также показал разнообразие досуга с питомцами: помимо прогулок у дома, 19 процентов респондентов посещают с ними парки и набережные, а меньшая часть берет животных в гости, на спорт или в путешествия. При этом 39 процентов участников отметили, что их питомцы, такие как рыбки, птицы или грызуны, обычно не покидают пределы дома.