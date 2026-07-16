Россияне рассказали о радости от выращивания растений дома или на даче

Растения дома все чаще перестают быть украшением интерьера или участка, а становятся полноценным хобби. Медиахолдинг Rambler&Co и аналитики «Купера» провели опрос и выяснили, что жители страны выращивают дома и на даче и почему их так увлекает это занятие.

8 из 10 россиян занимаются этим дома или на даче. У трети опрошенных (34 процента) есть комнатные растения, у каждого пятого (21 процент) – грядки на даче, а у четверти (24 процента) – и то, и другое. Еще 21 процент пока не успели попробовать, но могли бы заняться садоводством в будущем.

По данным аналитиков «Купера», в первом полугодии 2026 года пользователи чаще всего заказывали удобрения и грунты, семена, емкости для рассады, а также средства для защиты сада. Так, спрос на удобрения, грунт и средства по уходу за растениями вырос на 5 процентов, а на лопаты, грабли и вилы на 4 процента. Средний чек на покупку товаров для дачи составил 333 рубля.

Чаще всего россияне выращивают декоративные комнатные растения (28 процентов), овощи (20 процентов), зелень (укроп, базилик, петрушку – 18 процентов), а также ягоды и фрукты (17 процентов). Еще 9 процентов ухаживают дома за рассадой для дачи, а 8 процентов – травами и пряностями для кухни. У каждого пятого (21 процент) есть свой мини-огород прямо на подоконнике или балконе. Еще 19 процентов тоже хотели бы реализовать эту идею и уже думали об этом. 60 процентов опрошенных пока не завели домашний огород.

Увлекаются растениеводством россияне в основном из-за эстетики: 24 процента ответили, что цветы и зелень украшают дом или участок. 19 процентов нравится сам процесс, и они воспринимают это занятие как хобби. Еще 15 процентов просто продолжают таким образом семейную традицию – растения выращивали родители или бабушки и дедушки. Почти столько же (14 процентов) отмечают, что это успокаивает и дает ощущение ответственности. А 8 процентов удается таким образом экономить на покупке овощей и зелени.

Более трети россиян (39 процентов) признаются, что каждый новый листок или цветок приносит им радость. 17 процентов любят делиться фотографиями растений и урожая с родными. 11 процентов стараются найти для своих цветов лучшее место в доме. Еще 12 процентов признаются, что разговаривают с ними и даже придумывают им имена. Каждый пятый (21 процент) ищет информацию о своих растениях в интернете или в соцсетях.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 13 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.